OHI: Omega Healthcare Investors Inc
42.03 USD 0.63 (1.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OHI за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.01, а максимальная — 42.68.
Следите за динамикой Omega Healthcare Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OHI
Дневной диапазон
42.01 42.68
Годовой диапазон
35.04 43.88
- Предыдущее закрытие
- 42.66
- Open
- 42.59
- Bid
- 42.03
- Ask
- 42.33
- Low
- 42.01
- High
- 42.68
- Объем
- 1.983 K
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- 9.82%
- Годовое изменение
- 3.01%
