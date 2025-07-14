Devises / OHI
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.52 USD 0.22 (0.53%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OHI a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.33 et à un maximum de 41.81.
Suivez la dynamique Omega Healthcare Investors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
41.33 41.81
Range Annuel
35.04 43.88
- Clôture Précédente
- 41.74
- Ouverture
- 41.63
- Bid
- 41.52
- Ask
- 41.82
- Plus Bas
- 41.33
- Plus Haut
- 41.81
- Volume
- 2.182 K
- Changement quotidien
- -0.53%
- Changement Mensuel
- -2.12%
- Changement à 6 Mois
- 8.49%
- Changement Annuel
- 1.76%
20 septembre, samedi