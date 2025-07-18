FiyatlarBölümler
Dövizler / MTSI
Geri dön - Hisse senetleri

MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc

127.12 USD 2.61 (2.01%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTSI fiyatı bugün -2.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.63 ve Yüksek fiyatı olarak 130.29 aralığında işlem gördü.

MACOM Technology Solutions Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTSI haberleri

Günlük aralık
125.63 130.29
Yıllık aralık
84.00 152.50
Önceki kapanış
129.73
Açılış
129.88
Satış
127.12
Alış
127.42
Düşük
125.63
Yüksek
130.29
Hacim
4.483 K
Günlük değişim
-2.01%
Aylık değişim
1.28%
6 aylık değişim
27.03%
Yıllık değişim
13.95%
21 Eylül, Pazar