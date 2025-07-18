통화 / MTSI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc
127.12 USD 2.61 (2.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTSI 환율이 오늘 -2.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 125.63이고 고가는 130.29이었습니다.
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTSI News
- Analog Devices (ADI) Up 0.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Macom technology solutions owner Susan Ocampo sells $28m in stock
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why M/A-Com (MTSI) is a Strong Growth Stock
- Evercore picks Astera and MACOM as top AI connectivity stocks
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Here's Why M/A-Com (MTSI) is a Strong Growth Stock
- M/A-Com (MTSI) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- M/A-Com (MTSI) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- MACOM director Susan Ocampo to retire after 15-year tenure
- MACOM stock falls despite Evercore ISI price target raise to $158
- Earnings call transcript: MACOM Tech Q3 2025 revenue beats expectations
- M/A-Com (MTSI) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MACOM Tech earnings matched, revenue topped estimates
- M/A-Com (MTSI) Q3 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- MACOM Technology Solutions: Impressive Momentum, Demanding Valuations (NASDAQ:MTSI)
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Toast, Five Below Lead 5 Fast-Growers Near Buy Points
- Stock Market Week Ahead: Tesla, Alphabet, GE Vernova And Defense Stocks
- MACOM Technology Solutions price target raised to $155 from $140 at Stifel
일일 변동 비율
125.63 130.29
년간 변동
84.00 152.50
- 이전 종가
- 129.73
- 시가
- 129.88
- Bid
- 127.12
- Ask
- 127.42
- 저가
- 125.63
- 고가
- 130.29
- 볼륨
- 4.483 K
- 일일 변동
- -2.01%
- 월 변동
- 1.28%
- 6개월 변동
- 27.03%
- 년간 변동율
- 13.95%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K