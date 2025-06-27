货币 / MTSI
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc
131.18 USD 0.24 (0.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTSI汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点129.37和高点132.60进行交易。
关注MACOM Technology Solutions Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTSI新闻
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why M/A-Com (MTSI) is a Strong Growth Stock
- Evercore picks Astera and MACOM as top AI connectivity stocks
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Here's Why M/A-Com (MTSI) is a Strong Growth Stock
- M/A-Com (MTSI) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- M/A-Com (MTSI) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- MACOM director Susan Ocampo to retire after 15-year tenure
- MACOM stock falls despite Evercore ISI price target raise to $158
- Earnings call transcript: MACOM Tech Q3 2025 revenue beats expectations
- M/A-Com (MTSI) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- MACOM Tech earnings matched, revenue topped estimates
- M/A-Com (MTSI) Q3 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- MACOM Technology Solutions: Impressive Momentum, Demanding Valuations (NASDAQ:MTSI)
- Stock Market Week Ahead: Caterpillar, Palantir And Black Hat Week
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Toast, Five Below Lead 5 Fast-Growers Near Buy Points
- Stock Market Week Ahead: Tesla, Alphabet, GE Vernova And Defense Stocks
- MACOM Technology Solutions price target raised to $155 from $140 at Stifel
- STMicroelectronics Stock Sees RS Rating Jump To 81
- Analog Devices Stock Sees Relative Strength Rating Rise To 73
日范围
129.37 132.60
年范围
84.00 152.50
- 前一天收盘价
- 131.42
- 开盘价
- 131.54
- 卖价
- 131.18
- 买价
- 131.48
- 最低价
- 129.37
- 最高价
- 132.60
- 交易量
- 1.929 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 4.52%
- 6个月变化
- 31.09%
- 年变化
- 17.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值