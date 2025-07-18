Währungen / MTSI
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc
129.73 USD 2.14 (1.62%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTSI hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.76 bis zu einem Hoch von 134.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die MACOM Technology Solutions Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTSI News
Tagesspanne
128.76 134.19
Jahresspanne
84.00 152.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 131.87
- Eröffnung
- 133.00
- Bid
- 129.73
- Ask
- 130.03
- Tief
- 128.76
- Hoch
- 134.19
- Volumen
- 3.638 K
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- 3.36%
- 6-Monatsänderung
- 29.64%
- Jahresänderung
- 16.29%
