MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc

129.73 USD 2.14 (1.62%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTSI hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.76 bis zu einem Hoch von 134.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die MACOM Technology Solutions Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTSI News

Tagesspanne
128.76 134.19
Jahresspanne
84.00 152.50
Vorheriger Schlusskurs
131.87
Eröffnung
133.00
Bid
129.73
Ask
130.03
Tief
128.76
Hoch
134.19
Volumen
3.638 K
Tagesänderung
-1.62%
Monatsänderung
3.36%
6-Monatsänderung
29.64%
Jahresänderung
16.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K