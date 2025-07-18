CotationsSections
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc

127.12 USD 2.61 (2.01%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTSI a changé de -2.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.63 et à un maximum de 130.29.

Suivez la dynamique MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
125.63 130.29
Range Annuel
84.00 152.50
Clôture Précédente
129.73
Ouverture
129.88
Bid
127.12
Ask
127.42
Plus Bas
125.63
Plus Haut
130.29
Volume
4.483 K
Changement quotidien
-2.01%
Changement Mensuel
1.28%
Changement à 6 Mois
27.03%
Changement Annuel
13.95%
