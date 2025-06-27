КотировкиРазделы
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc

131.18 USD 0.24 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTSI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.37, а максимальная — 132.60.

Следите за динамикой MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
129.37 132.60
Годовой диапазон
84.00 152.50
Предыдущее закрытие
131.42
Open
131.54
Bid
131.18
Ask
131.48
Low
129.37
High
132.60
Объем
1.929 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
4.52%
6-месячное изменение
31.09%
Годовое изменение
17.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.