Валюты / MTSI
MTSI: MACOM Technology Solutions Holdings Inc
131.18 USD 0.24 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTSI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.37, а максимальная — 132.60.
Следите за динамикой MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTSI
Дневной диапазон
129.37 132.60
Годовой диапазон
84.00 152.50
- Предыдущее закрытие
- 131.42
- Open
- 131.54
- Bid
- 131.18
- Ask
- 131.48
- Low
- 129.37
- High
- 132.60
- Объем
- 1.929 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- 31.09%
- Годовое изменение
- 17.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.