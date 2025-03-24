Dövizler / JMOM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JMOM fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.99 ve Yüksek fiyatı olarak 68.46 aralığında işlem gördü.
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMOM haberleri
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- JMOM ETF: Balanced Momentum Exposure (NYSEARCA:JMOM)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- JMOM ETF: A Tactical Momentum Play For Sustained Bull Markets (NYSEARCA:JMOM)
Günlük aralık
67.99 68.46
Yıllık aralık
48.68 68.46
- Önceki kapanış
- 68.19
- Açılış
- 67.99
- Satış
- 68.39
- Alış
- 68.69
- Düşük
- 67.99
- Yüksek
- 68.46
- Hacim
- 89
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- 5.87%
- 6 aylık değişim
- 21.71%
- Yıllık değişim
- 20.49%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%