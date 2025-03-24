FiyatlarBölümler
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JMOM fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.99 ve Yüksek fiyatı olarak 68.46 aralığında işlem gördü.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
67.99 68.46
Yıllık aralık
48.68 68.46
Önceki kapanış
68.19
Açılış
67.99
Satış
68.39
Alış
68.69
Düşük
67.99
Yüksek
68.46
Hacim
89
Günlük değişim
0.29%
Aylık değişim
5.87%
6 aylık değişim
21.71%
Yıllık değişim
20.49%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%