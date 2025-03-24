CotaçõesSeções
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JMOM para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.99 e o mais alto foi 68.46.

Faixa diária
67.99 68.46
Faixa anual
48.68 68.46
Fechamento anterior
68.19
Open
67.99
Bid
68.39
Ask
68.69
Low
67.99
High
68.46
Volume
89
Mudança diária
0.29%
Mudança mensal
5.87%
Mudança de 6 meses
21.71%
Mudança anual
20.49%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-450.170 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%