JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JMOM para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.99 e o mais alto foi 68.46.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JMOM Notícias
Faixa diária
67.99 68.46
Faixa anual
48.68 68.46
- Fechamento anterior
- 68.19
- Open
- 67.99
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Low
- 67.99
- High
- 68.46
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- 5.87%
- Mudança de 6 meses
- 21.71%
- Mudança anual
- 20.49%
