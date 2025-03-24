Valute / JMOM
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JMOM ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.99 e ad un massimo di 68.46.
Segui le dinamiche di JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
67.99 68.46
Intervallo Annuale
48.68 68.46
- Chiusura Precedente
- 68.19
- Apertura
- 67.99
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Minimo
- 67.99
- Massimo
- 68.46
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 5.87%
- Variazione Semestrale
- 21.71%
- Variazione Annuale
- 20.49%
