QuotazioniSezioni
Valute / JMOM
Tornare a Azioni

JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JMOM ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.99 e ad un massimo di 68.46.

Segui le dinamiche di JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMOM News

Intervallo Giornaliero
67.99 68.46
Intervallo Annuale
48.68 68.46
Chiusura Precedente
68.19
Apertura
67.99
Bid
68.39
Ask
68.69
Minimo
67.99
Massimo
68.46
Volume
89
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
5.87%
Variazione Semestrale
21.71%
Variazione Annuale
20.49%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%