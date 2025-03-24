Валюты / JMOM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JMOM за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.99, а максимальная — 68.46.
Следите за динамикой JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JMOM
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- JMOM ETF: Balanced Momentum Exposure (NYSEARCA:JMOM)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- JMOM ETF: A Tactical Momentum Play For Sustained Bull Markets (NYSEARCA:JMOM)
Дневной диапазон
67.99 68.46
Годовой диапазон
48.68 68.46
- Предыдущее закрытие
- 68.19
- Open
- 67.99
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Low
- 67.99
- High
- 68.46
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 5.87%
- 6-месячное изменение
- 21.71%
- Годовое изменение
- 20.49%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-450.170 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%