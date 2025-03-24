CotationsSections
Devises / JMOM
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JMOM a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.99 et à un maximum de 68.46.

Suivez la dynamique JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
67.99 68.46
Range Annuel
48.68 68.46
Clôture Précédente
68.19
Ouverture
67.99
Bid
68.39
Ask
68.69
Plus Bas
67.99
Plus Haut
68.46
Volume
89
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
5.87%
Changement à 6 Mois
21.71%
Changement Annuel
20.49%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%