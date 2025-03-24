通貨 / JMOM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JMOMの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり67.99の安値と68.46の高値で取引されました。
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMOM News
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- JMOM ETF: Balanced Momentum Exposure (NYSEARCA:JMOM)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- JMOM ETF: A Tactical Momentum Play For Sustained Bull Markets (NYSEARCA:JMOM)
1日のレンジ
67.99 68.46
1年のレンジ
48.68 68.46
- 以前の終値
- 68.19
- 始値
- 67.99
- 買値
- 68.39
- 買値
- 68.69
- 安値
- 67.99
- 高値
- 68.46
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 5.87%
- 6ヶ月の変化
- 21.71%
- 1年の変化
- 20.49%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%