JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JMOMの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり67.99の安値と68.46の高値で取引されました。

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
67.99 68.46
1年のレンジ
48.68 68.46
以前の終値
68.19
始値
67.99
買値
68.39
買値
68.69
安値
67.99
高値
68.46
出来高
89
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
5.87%
6ヶ月の変化
21.71%
1年の変化
20.49%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%