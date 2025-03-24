KurseKategorien
Währungen / JMOM
Zurück zum Aktien

JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JMOM hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.99 bis zu einem Hoch von 68.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMOM News

Tagesspanne
67.99 68.46
Jahresspanne
48.68 68.46
Vorheriger Schlusskurs
68.19
Eröffnung
67.99
Bid
68.39
Ask
68.69
Tief
67.99
Hoch
68.46
Volumen
89
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
5.87%
6-Monatsänderung
21.71%
Jahresänderung
20.49%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%