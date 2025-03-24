Währungen / JMOM
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JMOM hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.99 bis zu einem Hoch von 68.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.99 68.46
Jahresspanne
48.68 68.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.19
- Eröffnung
- 67.99
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Tief
- 67.99
- Hoch
- 68.46
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 5.87%
- 6-Monatsänderung
- 21.71%
- Jahresänderung
- 20.49%
