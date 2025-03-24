货币 / JMOM
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JMOM汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点67.99和高点68.46进行交易。
关注JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
67.99 68.46
年范围
48.68 68.46
- 前一天收盘价
- 68.19
- 开盘价
- 67.99
- 卖价
- 68.39
- 买价
- 68.69
- 最低价
- 67.99
- 最高价
- 68.46
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 5.87%
- 6个月变化
- 21.71%
- 年变化
- 20.49%
