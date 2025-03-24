CotizacionesSecciones
JMOM
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JMOM de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.99, mientras que el máximo ha alcanzado 68.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

JMOM News

Rango diario
67.99 68.46
Rango anual
48.68 68.46
Cierres anteriores
68.19
Open
67.99
Bid
68.39
Ask
68.69
Low
67.99
High
68.46
Volumen
89
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
5.87%
Cambio a 6 meses
21.71%
Cambio anual
20.49%
