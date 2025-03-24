Divisas / JMOM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JMOM: JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
68.39 USD 0.20 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JMOM de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.99, mientras que el máximo ha alcanzado 68.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMOM News
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- JMOM ETF: Balanced Momentum Exposure (NYSEARCA:JMOM)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- JMOM ETF: A Tactical Momentum Play For Sustained Bull Markets (NYSEARCA:JMOM)
Rango diario
67.99 68.46
Rango anual
48.68 68.46
- Cierres anteriores
- 68.19
- Open
- 67.99
- Bid
- 68.39
- Ask
- 68.69
- Low
- 67.99
- High
- 68.46
- Volumen
- 89
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 5.87%
- Cambio a 6 meses
- 21.71%
- Cambio anual
- 20.49%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-450.170 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%