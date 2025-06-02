Dövizler / GGR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GGR: Gogoro Inc
0.33 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GGR fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.33 ve Yüksek fiyatı olarak 0.33 aralığında işlem gördü.
Gogoro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGR haberleri
- Earnings call transcript: Gogoro Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Benchmark reiterates Hold rating on Gogoro stock amid muted growth
- Gogoro Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GGR)
- Gogoro Inc. (GGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gogoro stock surges 75% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Gogoro Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
Günlük aralık
0.33 0.33
Yıllık aralık
0.19 0.75
- Önceki kapanış
- 0.33
- Açılış
- 0.33
- Satış
- 0.33
- Alış
- 0.63
- Düşük
- 0.33
- Yüksek
- 0.33
- Hacim
- 294
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -8.33%
- 6 aylık değişim
- 22.22%
- Yıllık değişim
- -40.00%
21 Eylül, Pazar