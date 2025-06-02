QuotazioniSezioni
Valute / GGR
Tornare a Azioni

GGR: Gogoro Inc

0.33 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GGR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.33 e ad un massimo di 0.33.

Segui le dinamiche di Gogoro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGR News

Intervallo Giornaliero
0.33 0.33
Intervallo Annuale
0.19 0.75
Chiusura Precedente
0.33
Apertura
0.33
Bid
0.33
Ask
0.63
Minimo
0.33
Massimo
0.33
Volume
294
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-8.33%
Variazione Semestrale
22.22%
Variazione Annuale
-40.00%
21 settembre, domenica