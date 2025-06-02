Divisas / GGR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GGR: Gogoro Inc
0.33 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GGR de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.33, mientras que el máximo ha alcanzado 0.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gogoro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGR News
- Earnings call transcript: Gogoro Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Benchmark reiterates Hold rating on Gogoro stock amid muted growth
- Gogoro Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GGR)
- Gogoro Inc. (GGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gogoro stock surges 75% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Gogoro Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
Rango diario
0.33 0.33
Rango anual
0.19 0.75
- Cierres anteriores
- 0.33
- Open
- 0.33
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Low
- 0.33
- High
- 0.33
- Volumen
- 446
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -8.33%
- Cambio a 6 meses
- 22.22%
- Cambio anual
- -40.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B