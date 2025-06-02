Валюты / GGR
GGR: Gogoro Inc
0.33 USD 0.01 (3.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GGR за сегодня изменился на 3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.32, а максимальная — 0.33.
Следите за динамикой Gogoro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GGR
Дневной диапазон
0.32 0.33
Годовой диапазон
0.19 0.75
- Предыдущее закрытие
- 0.32
- Open
- 0.32
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Low
- 0.32
- High
- 0.33
- Объем
- 615
- Дневное изменение
- 3.13%
- Месячное изменение
- -8.33%
- 6-месячное изменение
- 22.22%
- Годовое изменение
- -40.00%
