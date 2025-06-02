通貨 / GGR
GGR: Gogoro Inc
0.33 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GGRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.32の安値と0.33の高値で取引されました。
Gogoro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GGR News
- Earnings call transcript: Gogoro Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Benchmark reiterates Hold rating on Gogoro stock amid muted growth
- Gogoro Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GGR)
- Gogoro Inc. (GGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gogoro stock surges 75% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Gogoro Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
1日のレンジ
0.32 0.33
1年のレンジ
0.19 0.75
- 以前の終値
- 0.33
- 始値
- 0.32
- 買値
- 0.33
- 買値
- 0.63
- 安値
- 0.32
- 高値
- 0.33
- 出来高
- 393
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -8.33%
- 6ヶ月の変化
- 22.22%
- 1年の変化
- -40.00%
