Währungen / GGR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GGR: Gogoro Inc
0.33 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GGR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.33 bis zu einem Hoch von 0.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gogoro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGR News
- Earnings call transcript: Gogoro Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Benchmark reiterates Hold rating on Gogoro stock amid muted growth
- Gogoro Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GGR)
- Gogoro Inc. (GGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gogoro stock surges 75% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Gogoro Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
Tagesspanne
0.33 0.33
Jahresspanne
0.19 0.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.33
- Eröffnung
- 0.33
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Tief
- 0.33
- Hoch
- 0.33
- Volumen
- 155
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -8.33%
- 6-Monatsänderung
- 22.22%
- Jahresänderung
- -40.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K