Dövizler / FRT
FRT: Federal Realty Investment Trust
99.61 USD 0.69 (0.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRT fiyatı bugün -0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.42 ve Yüksek fiyatı olarak 100.51 aralığında işlem gördü.
Federal Realty Investment Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
99.42 100.51
Yıllık aralık
80.65 118.09
- Önceki kapanış
- 100.30
- Açılış
- 100.08
- Satış
- 99.61
- Alış
- 99.91
- Düşük
- 99.42
- Yüksek
- 100.51
- Hacim
- 1.065 K
- Günlük değişim
- -0.69%
- Aylık değişim
- -0.05%
- 6 aylık değişim
- 2.65%
- Yıllık değişim
- -12.95%
21 Eylül, Pazar