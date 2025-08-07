통화 / FRT
FRT: Federal Realty Investment Trust
99.61 USD 0.69 (0.69%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FRT 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.42이고 고가는 100.51이었습니다.
Federal Realty Investment Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FRT News
- 1 Dividend King To Hold And 2 Worth Buying Now
- 페더럴 리얼티, Assembly Row 방문 후 UBS ’중립’ 등급 유지
- UBS reiterates Neutral rating on Federal Realty stock after Assembly Row tour
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- 페더럴 리얼티, Evercore ISI, 투자 등급 하향
- Federal Realty stock rating downgraded to Underperform by Evercore ISI
- Urban Edge Properties: 11.8% Dividend Raise + Improved Fundamentals = Bigger Upside? (UE)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Federal Realty at BofA Conference: Strategic Expansion Insights
- Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Federal Realty
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- 3 Super-Reliable Real Estate Stocks to Buy and Hold for Passive Income
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Realty Income: Attractive For Some, But Mr. Market May Be Trying To Tell Us Something
- Federal Realty: Trophy Shopping Center Assets At A 4.7% Yield (NYSE:FRT)
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Simon Property: Guidance Raise, Dividend Hike, 5% Yield - What's Not To Like? (NYSE:SPG)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Federal Realty Trust: The Dividend King Of Real Estate (NYSE:FRT)
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Earnings call transcript: Federal Realty beats Q2 2025 earnings expectations
- Federal Realty Investment Trust (FRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
99.42 100.51
년간 변동
80.65 118.09
- 이전 종가
- 100.30
- 시가
- 100.08
- Bid
- 99.61
- Ask
- 99.91
- 저가
- 99.42
- 고가
- 100.51
- 볼륨
- 1.065 K
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- -0.05%
- 6개월 변동
- 2.65%
- 년간 변동율
- -12.95%
