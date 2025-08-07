CotationsSections
FRT: Federal Realty Investment Trust

99.61 USD 0.69 (0.69%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRT a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.42 et à un maximum de 100.51.

Suivez la dynamique Federal Realty Investment Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
99.42 100.51
Range Annuel
80.65 118.09
Clôture Précédente
100.30
Ouverture
100.08
Bid
99.61
Ask
99.91
Plus Bas
99.42
Plus Haut
100.51
Volume
1.065 K
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
-0.05%
Changement à 6 Mois
2.65%
Changement Annuel
-12.95%
