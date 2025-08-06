KurseKategorien
FRT: Federal Realty Investment Trust

100.30 USD 1.07 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRT hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.47 bis zu einem Hoch von 100.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Federal Realty Investment Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
99.47 100.49
Jahresspanne
80.65 118.09
Vorheriger Schlusskurs
99.23
Eröffnung
99.76
Bid
100.30
Ask
100.60
Tief
99.47
Hoch
100.49
Volumen
808
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
0.64%
6-Monatsänderung
3.36%
Jahresänderung
-12.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K