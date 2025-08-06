Währungen / FRT
FRT: Federal Realty Investment Trust
100.30 USD 1.07 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRT hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.47 bis zu einem Hoch von 100.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Federal Realty Investment Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
99.47 100.49
Jahresspanne
80.65 118.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.23
- Eröffnung
- 99.76
- Bid
- 100.30
- Ask
- 100.60
- Tief
- 99.47
- Hoch
- 100.49
- Volumen
- 808
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 3.36%
- Jahresänderung
- -12.35%
