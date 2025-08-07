CotizacionesSecciones
FRT: Federal Realty Investment Trust

99.23 USD 0.66 (0.66%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FRT de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.11, mientras que el máximo ha alcanzado 101.15.

Rango diario
99.11 101.15
Rango anual
80.65 118.09
Cierres anteriores
99.89
Open
99.95
Bid
99.23
Ask
99.53
Low
99.11
High
101.15
Volumen
1.283 K
Cambio diario
-0.66%
Cambio mensual
-0.43%
Cambio a 6 meses
2.26%
Cambio anual
-13.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B