FRT: Federal Realty Investment Trust
99.89 USD 1.21 (1.20%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRT за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.71, а максимальная — 101.05.
Следите за динамикой Federal Realty Investment Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
99.71 101.05
Годовой диапазон
80.65 118.09
- Предыдущее закрытие
- 101.10
- Open
- 100.78
- Bid
- 99.89
- Ask
- 100.19
- Low
- 99.71
- High
- 101.05
- Объем
- 770
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 2.94%
- Годовое изменение
- -12.71%
