Dövizler / FBIN
FBIN: Fortune Brands Innovations Inc
55.77 USD 1.74 (3.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBIN fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.66 ve Yüksek fiyatı olarak 57.40 aralığında işlem gördü.
Fortune Brands Innovations Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FBIN haberleri
Günlük aralık
55.66 57.40
Yıllık aralık
47.21 90.54
- Önceki kapanış
- 57.51
- Açılış
- 57.36
- Satış
- 55.77
- Alış
- 56.07
- Düşük
- 55.66
- Yüksek
- 57.40
- Hacim
- 3.472 K
- Günlük değişim
- -3.03%
- Aylık değişim
- -3.11%
- 6 aylık değişim
- -8.30%
- Yıllık değişim
- -38.25%
21 Eylül, Pazar