통화 / FBIN
FBIN: Fortune Brands Innovations Inc
55.77 USD 1.74 (3.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBIN 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.66이고 고가는 57.40이었습니다.
Fortune Brands Innovations Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FBIN News
- Fortune Brands EVP Novak sells $20k in shares
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Fortune Brands Innovation: Progress Is Seen, Still Visible Weaknesses (NYSE:FBIN)
- Earnings call transcript: Fortune Brands beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Fortune Brands stock price target raised to $71 by Jefferies on tariff relief
- ClearBridge Global Value Improvers Strategy Q2 2025 Commentary
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Fiberon composite decking earns Green GOOD DESIGN ® Award
- Therma-Tru Doors earns Green GOOD DESIGN ® Award for its energy-efficient options for every home
- Whirlpool’s credit rating downgraded by Fitch due to high leverage
- Fidelity Select Industrials Portfolio Q4 2024 Review
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FMCSX)
- Fortune Brands: Weak Near-Term Outlook, But Long-Term Upside Potential (NYSE:FBIN)
- Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
55.66 57.40
년간 변동
47.21 90.54
- 이전 종가
- 57.51
- 시가
- 57.36
- Bid
- 55.77
- Ask
- 56.07
- 저가
- 55.66
- 고가
- 57.40
- 볼륨
- 3.472 K
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- -3.11%
- 6개월 변동
- -8.30%
- 년간 변동율
- -38.25%
