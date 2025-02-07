Валюты / FBIN
FBIN: Fortune Brands Innovations Inc
58.29 USD 0.19 (0.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBIN за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.86, а максимальная — 59.16.
Следите за динамикой Fortune Brands Innovations Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
57.86 59.16
Годовой диапазон
47.21 90.54
- Предыдущее закрытие
- 58.48
- Open
- 59.16
- Bid
- 58.29
- Ask
- 58.59
- Low
- 57.86
- High
- 59.16
- Объем
- 2.527 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- -4.16%
- Годовое изменение
- -35.46%
