KurseKategorien
Währungen / FBIN
Zurück zum Aktien

FBIN: Fortune Brands Innovations Inc

57.51 USD 0.55 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBIN hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.68 bis zu einem Hoch von 57.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fortune Brands Innovations Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBIN News

Tagesspanne
56.68 57.65
Jahresspanne
47.21 90.54
Vorheriger Schlusskurs
56.96
Eröffnung
57.42
Bid
57.51
Ask
57.81
Tief
56.68
Hoch
57.65
Volumen
3.684 K
Tagesänderung
0.97%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
-5.44%
Jahresänderung
-36.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K