Währungen / FBIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FBIN: Fortune Brands Innovations Inc
57.51 USD 0.55 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBIN hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.68 bis zu einem Hoch von 57.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortune Brands Innovations Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBIN News
- Fortune Brands EVP Novak sells $20k in shares
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Fortune Brands Innovation: Progress Is Seen, Still Visible Weaknesses (NYSE:FBIN)
- Earnings call transcript: Fortune Brands beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Fortune Brands stock price target raised to $71 by Jefferies on tariff relief
- ClearBridge Global Value Improvers Strategy Q2 2025 Commentary
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Fiberon composite decking earns Green GOOD DESIGN ® Award
- Therma-Tru Doors earns Green GOOD DESIGN ® Award for its energy-efficient options for every home
- Whirlpool’s credit rating downgraded by Fitch due to high leverage
- Fidelity Select Industrials Portfolio Q4 2024 Review
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FMCSX)
- Fortune Brands: Weak Near-Term Outlook, But Long-Term Upside Potential (NYSE:FBIN)
- Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
56.68 57.65
Jahresspanne
47.21 90.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.96
- Eröffnung
- 57.42
- Bid
- 57.51
- Ask
- 57.81
- Tief
- 56.68
- Hoch
- 57.65
- Volumen
- 3.684 K
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- -5.44%
- Jahresänderung
- -36.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K