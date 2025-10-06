KotasyonBölümler
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FAD fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.70 ve Yüksek fiyatı olarak 166.88 aralığında işlem gördü.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

FAD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi 166.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 165.70 - 166.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 164.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. FAD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 166.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.71% ve USD değerlerini izler. FAD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FAD hisse senedi nasıl alınır?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 166.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 166.01 ve Ask 166.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı -0.52% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FAD fiyat hareketlerini takip edin.

FAD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 113.03 - 166.88 ve mevcut fiyatı 166.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 166.01 veya Ask 166.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.44% ve 6 aylık değişim oranı 27.19% değerlerini karşılaştırır. FAD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 166.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 113.03 - 166.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 164.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund performansını takip edin.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 113.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 166.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 113.03 - 166.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FAD fiyat hareketlerini izleyin.

FAD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 164.71 ve yıllık değişim oranı 22.71% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
165.70 166.88
Yıllık aralık
113.03 166.88
Önceki kapanış
164.71
Açılış
166.88
Satış
166.01
Alış
166.31
Düşük
165.70
Yüksek
166.88
Hacim
12
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
3.44%
6 aylık değişim
27.19%
Yıllık değişim
22.71%
