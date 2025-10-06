- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.70 ve Yüksek fiyatı olarak 166.88 aralığında işlem gördü.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAD haberleri
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Is First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) a Strong ETF Right Now?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Sıkça sorulan sorular
FAD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi 166.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 165.70 - 166.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 164.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. FAD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 166.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.71% ve USD değerlerini izler. FAD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FAD hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 166.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 166.01 ve Ask 166.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı -0.52% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FAD fiyat hareketlerini takip edin.
FAD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 113.03 - 166.88 ve mevcut fiyatı 166.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 166.01 veya Ask 166.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.44% ve 6 aylık değişim oranı 27.19% değerlerini karşılaştırır. FAD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 166.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 113.03 - 166.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 164.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund performansını takip edin.
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 113.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 166.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 113.03 - 166.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FAD fiyat hareketlerini izleyin.
FAD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 164.71 ve yıllık değişim oranı 22.71% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 164.71
- Açılış
- 166.88
- Satış
- 166.01
- Alış
- 166.31
- Düşük
- 165.70
- Yüksek
- 166.88
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 3.44%
- 6 aylık değişim
- 27.19%
- Yıllık değişim
- 22.71%
- Açıklanan
- 1.6%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 1.8%
- Açıklanan
- -0.6%
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -0.3%
- Açıklanan
- 94.6
- Beklenti
- 93.5
- Önceki
- 95.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.953%