FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FAD за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 165.70, а максимальная — 166.88.

Следите за динамикой First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FAD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAD сегодня?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) сегодня оценивается на уровне 166.01. Инструмент торгуется в пределах 165.70 - 166.88, вчерашнее закрытие составило 164.71, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 166.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.71% и USD. Отслеживайте движения FAD на графике в реальном времени.

Как купить акции FAD?

Вы можете купить акции First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) по текущей цене 166.01. Ордера обычно размещаются около 166.01 или 166.31, тогда как 12 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAD?

Инвестирование в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 113.03 - 166.88 и текущей цены 166.01. Многие сравнивают 3.44% и 27.19% перед размещением ордеров на 166.01 или 166.31. Изучайте ежедневные изменения цены FAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) за последний год составила 166.88. Акции заметно колебались в пределах 113.03 - 166.88, сравнение с 164.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) за год составила 113.03. Сравнение с текущими 166.01 и 113.03 - 166.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAD?

В прошлом First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 164.71 и 22.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
165.70 166.88
Годовой диапазон
113.03 166.88
Предыдущее закрытие
164.71
Open
166.88
Bid
166.01
Ask
166.31
Low
165.70
High
166.88
Объем
12
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
3.44%
6-месячное изменение
27.19%
Годовое изменение
22.71%
