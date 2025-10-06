- Übersicht
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FAD hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.42 bis zu einem Hoch von 165.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FAD heute?
Die Aktie von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) notiert heute bei 165.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 165.42 - 165.42 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 166.01 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von FAD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FAD Dividenden?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund wird derzeit mit 165.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FAD zu verfolgen.
Wie kaufe ich FAD-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) zum aktuellen Kurs von 165.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 165.42 oder 165.72 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FAD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FAD-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 113.03 - 166.88 und der aktuelle Kurs 165.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.07% und 26.74%, bevor sie Orders zu 165.42 oder 165.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FAD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) im vergangenen Jahr lag bei 166.88. Innerhalb von 113.03 - 166.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 166.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) im Laufe des Jahres betrug 113.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 165.42 und der Spanne 113.03 - 166.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FAD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FAD statt?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 166.01 und 22.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.01
- Eröffnung
- 165.42
- Bid
- 165.42
- Ask
- 165.72
- Tief
- 165.42
- Hoch
- 165.42
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 3.07%
- 6-Monatsänderung
- 26.74%
- Jahresänderung
- 22.27%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%