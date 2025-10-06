- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
Le taux de change de FAD a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 165.70 et à un maximum de 166.88.
Suivez la dynamique First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAD Nouvelles
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Is First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) a Strong ETF Right Now?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FAD aujourd'hui ?
L'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund est cotée à 166.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 165.70 - 166.88, a clôturé hier à 164.71 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de FAD présente ces mises à jour.
L'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 166.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FAD.
Comment acheter des actions FAD ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund au cours actuel de 166.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 166.01 ou de 166.31, le 12 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FAD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FAD ?
Investir dans First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 113.03 - 166.88 et le prix actuel 166.01. Beaucoup comparent 3.44% et 27.19% avant de passer des ordres à 166.01 ou 166.31. Consultez le graphique du cours de FAD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund l'année dernière était 166.88. Au cours de 113.03 - 166.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 164.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) sur l'année a été 113.03. Sa comparaison avec 166.01 et 113.03 - 166.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FAD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FAD a-t-elle été divisée ?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 164.71 et 22.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 164.71
- Ouverture
- 166.88
- Bid
- 166.01
- Ask
- 166.31
- Plus Bas
- 165.70
- Plus Haut
- 166.88
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 3.44%
- Changement à 6 Mois
- 27.19%
- Changement Annuel
- 22.71%
- Act
- 1.6%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Act
- -0.6%
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Act
- 94.6
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 95.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.953%