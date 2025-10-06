CotationsSections
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FAD a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 165.70 et à un maximum de 166.88.

Suivez la dynamique First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FAD aujourd'hui ?

L'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund est cotée à 166.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 165.70 - 166.88, a clôturé hier à 164.71 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de FAD présente ces mises à jour.

L'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 166.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FAD.

Comment acheter des actions FAD ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund au cours actuel de 166.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 166.01 ou de 166.31, le 12 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FAD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FAD ?

Investir dans First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 113.03 - 166.88 et le prix actuel 166.01. Beaucoup comparent 3.44% et 27.19% avant de passer des ordres à 166.01 ou 166.31. Consultez le graphique du cours de FAD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund l'année dernière était 166.88. Au cours de 113.03 - 166.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 164.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) sur l'année a été 113.03. Sa comparaison avec 166.01 et 113.03 - 166.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FAD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FAD a-t-elle été divisée ?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 164.71 et 22.71% après les opérations sur titres.

Range quotidien
165.70 166.88
Range Annuel
113.03 166.88
Clôture Précédente
164.71
Ouverture
166.88
Bid
166.01
Ask
166.31
Plus Bas
165.70
Plus Haut
166.88
Volume
12
Changement quotidien
0.79%
Changement Mensuel
3.44%
Changement à 6 Mois
27.19%
Changement Annuel
22.71%
