报价部分
货币 / FAD
回到股票

FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FAD汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点165.70和高点166.88进行交易。

关注First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAD新闻

常见问题解答

FAD股票今天的价格是多少？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票今天的定价为166.01。它在165.70 - 166.88范围内交易，昨天的收盘价为164.71，交易量达到12。FAD的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund目前的价值为166.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.71%和USD。实时查看图表以跟踪FAD走势。

如何购买FAD股票？

您可以以166.01的当前价格购买First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在166.01或166.31附近，而12和-0.52%显示市场活动。立即关注FAD的实时图表更新。

如何投资FAD股票？

投资First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund需要考虑年度范围113.03 - 166.88和当前价格166.01。许多人在以166.01或166.31下订单之前，会比较3.44%和。实时查看FAD价格图表，了解每日变化。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的最高价格是166.88。在113.03 - 166.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund（FAD）的最低价格为113.03。将其与当前的166.01和113.03 - 166.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAD股票是什么时候拆分的？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、164.71和22.71%中可见。

日范围
165.70 166.88
年范围
113.03 166.88
前一天收盘价
164.71
开盘价
166.88
卖价
166.01
买价
166.31
最低价
165.70
最高价
166.88
交易量
12
日变化
0.79%
月变化
3.44%
6个月变化
27.19%
年变化
22.71%
28 十月, 星期二
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.6%
预测值
1.7%
前值
1.8%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.6%
预测值
-0.5%
前值
-0.3%
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.6
预测值
93.5
前值
95.6
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.953%