FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
今日FAD汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点165.70和高点166.88进行交易。
关注First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FAD股票今天的价格是多少？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票今天的定价为166.01。它在165.70 - 166.88范围内交易，昨天的收盘价为164.71，交易量达到12。FAD的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund目前的价值为166.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.71%和USD。实时查看图表以跟踪FAD走势。
如何购买FAD股票？
您可以以166.01的当前价格购买First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在166.01或166.31附近，而12和-0.52%显示市场活动。立即关注FAD的实时图表更新。
如何投资FAD股票？
投资First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund需要考虑年度范围113.03 - 166.88和当前价格166.01。许多人在以166.01或166.31下订单之前，会比较3.44%和。实时查看FAD价格图表，了解每日变化。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的最高价格是166.88。在113.03 - 166.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund（FAD）的最低价格为113.03。将其与当前的166.01和113.03 - 166.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAD股票是什么时候拆分的？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、164.71和22.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 164.71
- 开盘价
- 166.88
- 卖价
- 166.01
- 买价
- 166.31
- 最低价
- 165.70
- 最高价
- 166.88
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- 3.44%
- 6个月变化
- 27.19%
- 年变化
- 22.71%
- 实际值
- 1.6%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 1.8%
- 实际值
- -0.6%
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
- 94.6
- 预测值
- 93.5
- 前值
- 95.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.953%