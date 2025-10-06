QuotazioniSezioni
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FAD ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.70 e ad un massimo di 166.88.

Segui le dinamiche di First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FAD oggi?

Oggi le azioni First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund sono prezzate a 166.01. Viene scambiato all'interno di 165.70 - 166.88, la chiusura di ieri è stata 164.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FAD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund pagano dividendi?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 166.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FAD.

Come acquistare azioni FAD?

Puoi acquistare azioni First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 166.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 166.01 o 166.31, mentre 12 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FAD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FAD?

Investire in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 113.03 - 166.88 e il prezzo attuale 166.01. Molti confrontano 3.44% e 27.19% prima di effettuare ordini su 166.01 o 166.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FAD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 166.88. All'interno di 113.03 - 166.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 164.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) nel corso dell'anno è stato 113.03. Confrontandolo con gli attuali 166.01 e 113.03 - 166.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FAD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FAD?

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 164.71 e 22.71%.

Intervallo Giornaliero
165.70 166.88
Intervallo Annuale
113.03 166.88
Chiusura Precedente
164.71
Apertura
166.88
Bid
166.01
Ask
166.31
Minimo
165.70
Massimo
166.88
Volume
12
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
3.44%
Variazione Semestrale
27.19%
Variazione Annuale
22.71%
28 ottobre, martedì
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.6%
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.6%
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.6
Fcst
93.5
Prev
95.6
17:00
USD
Asta di Banconote a 7 anni
Agire
Fcst
Prev
3.953%