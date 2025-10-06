- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
A taxa do FAD para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 165.70 e o mais alto foi 166.88.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAD Notícias
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Is First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) a Strong ETF Right Now?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FAD hoje?
Hoje First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) está avaliado em 166.01. O instrumento é negociado dentro de 165.70 - 166.88, o fechamento de ontem foi 164.71, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FAD em tempo real.
As ações de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund está avaliado em 166.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.71% e USD. Monitore os movimentos de FAD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FAD?
Você pode comprar ações de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) pelo preço atual 166.01. Ordens geralmente são executadas perto de 166.01 ou 166.31, enquanto 12 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FAD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FAD?
Investir em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 113.03 - 166.88 e o preço atual 166.01. Muitos comparam 3.44% e 27.19% antes de enviar ordens em 166.01 ou 166.31. Estude as mudanças diárias de preço de FAD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) no último ano foi 166.88. As ações oscilaram bastante dentro de 113.03 - 166.88, e a comparação com 164.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) no ano foi 113.03. A comparação com o preço atual 166.01 e 113.03 - 166.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FAD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FAD?
No passado First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 164.71 e 22.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 164.71
- Open
- 166.88
- Bid
- 166.01
- Ask
- 166.31
- Low
- 165.70
- High
- 166.88
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- 3.44%
- Mudança de 6 meses
- 27.19%
- Mudança anual
- 22.71%
- Atu.
- 1.6%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 1.8%
- Atu.
- -0.6%
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -0.3%
- Atu.
- 94.6
- Projeç.
- 93.5
- Prév.
- 95.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.953%