FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FAD para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 165.70 e o mais alto foi 166.88.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FAD hoje?

Hoje First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) está avaliado em 166.01. O instrumento é negociado dentro de 165.70 - 166.88, o fechamento de ontem foi 164.71, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FAD em tempo real.

As ações de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund está avaliado em 166.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.71% e USD. Monitore os movimentos de FAD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FAD?

Você pode comprar ações de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) pelo preço atual 166.01. Ordens geralmente são executadas perto de 166.01 ou 166.31, enquanto 12 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FAD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FAD?

Investir em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 113.03 - 166.88 e o preço atual 166.01. Muitos comparam 3.44% e 27.19% antes de enviar ordens em 166.01 ou 166.31. Estude as mudanças diárias de preço de FAD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) no último ano foi 166.88. As ações oscilaram bastante dentro de 113.03 - 166.88, e a comparação com 164.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) no ano foi 113.03. A comparação com o preço atual 166.01 e 113.03 - 166.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FAD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FAD?

No passado First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 164.71 e 22.71% após os eventos corporativos.

Faixa diária
165.70 166.88
Faixa anual
113.03 166.88
Fechamento anterior
164.71
Open
166.88
Bid
166.01
Ask
166.31
Low
165.70
High
166.88
Volume
12
Mudança diária
0.79%
Mudança mensal
3.44%
Mudança de 6 meses
27.19%
Mudança anual
22.71%
