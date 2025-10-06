- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FADの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり165.70の安値と166.88の高値で取引されました。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAD News
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Is First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) a Strong ETF Right Now?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
よくあるご質問
FAD株の現在の価格は？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株価は本日166.01です。165.70 - 166.88内で取引され、前日の終値は164.71、取引量は12に達しました。FADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの現在の価格は166.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.71%やUSDにも注目します。FADの動きはライブチャートで確認できます。
FAD株を買う方法は？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株は現在166.01で購入可能です。注文は通常166.01または166.31付近で行われ、12や-0.52%が市場の動きを示します。FADの最新情報はライブチャートで確認できます。
FAD株に投資する方法は？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅113.03 - 166.88と現在の166.01を考慮します。注文は多くの場合166.01や166.31で行われる前に、3.44%や27.19%と比較されます。FADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は166.88でした。113.03 - 166.88内で株価は大きく変動し、164.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund(FAD)の年間最安値は113.03でした。現在の166.01や113.03 - 166.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FADの動きはライブチャートで確認できます。
FADの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、164.71、22.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 164.71
- 始値
- 166.88
- 買値
- 166.01
- 買値
- 166.31
- 安値
- 165.70
- 高値
- 166.88
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.79%
- 1ヶ月の変化
- 3.44%
- 6ヶ月の変化
- 27.19%
- 1年の変化
- 22.71%
- 実際
- 1.6%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
- -0.6%
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 94.6
- 期待
- 93.5
- 前
- 95.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%