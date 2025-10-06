クォートセクション
通貨 / FAD
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

166.01 USD 1.30 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FADの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり165.70の安値と166.88の高値で取引されました。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FAD株の現在の価格は？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株価は本日166.01です。165.70 - 166.88内で取引され、前日の終値は164.71、取引量は12に達しました。FADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの現在の価格は166.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.71%やUSDにも注目します。FADの動きはライブチャートで確認できます。

FAD株を買う方法は？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株は現在166.01で購入可能です。注文は通常166.01または166.31付近で行われ、12や-0.52%が市場の動きを示します。FADの最新情報はライブチャートで確認できます。

FAD株に投資する方法は？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅113.03 - 166.88と現在の166.01を考慮します。注文は多くの場合166.01や166.31で行われる前に、3.44%や27.19%と比較されます。FADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は166.88でした。113.03 - 166.88内で株価は大きく変動し、164.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund(FAD)の年間最安値は113.03でした。現在の166.01や113.03 - 166.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FADの動きはライブチャートで確認できます。

FADの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、164.71、22.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
165.70 166.88
1年のレンジ
113.03 166.88
以前の終値
164.71
始値
166.88
買値
166.01
買値
166.31
安値
165.70
高値
166.88
出来高
12
1日の変化
0.79%
1ヶ月の変化
3.44%
6ヶ月の変化
27.19%
1年の変化
22.71%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.6%
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.6%
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.6
期待
93.5
95.6
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%