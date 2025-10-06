- Panorámica
FAD: First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
El tipo de cambio de FAD de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 165.70, mientras que el máximo ha alcanzado 166.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FAD hoy?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) se evalúa hoy en 166.01. El instrumento se negocia dentro de 165.70 - 166.88; el cierre de ayer ha sido 164.71 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FAD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 166.01. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.71% y USD. Monitoree los movimientos de FAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FAD?
Puede comprar acciones de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) al precio actual de 166.01. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 166.01 o 166.31, mientras que 12 y -0.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FAD?
Invertir en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 113.03 - 166.88 y el precio actual 166.01. Muchos comparan 3.44% y 27.19% antes de colocar órdenes en 166.01 o 166.31. Estudie los cambios diarios de precios de FAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) en el último año ha sido 166.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 113.03 - 166.88, una comparación con 164.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) para el año ha sido 113.03. La comparación con los actuales 166.01 y 113.03 - 166.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FAD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FAD?
En el pasado, First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 164.71 y 22.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 164.71
- Open
- 166.88
- Bid
- 166.01
- Ask
- 166.31
- Low
- 165.70
- High
- 166.88
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 3.44%
- Cambio a 6 meses
- 27.19%
- Cambio anual
- 22.71%
- Act.
- 1.6%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
- -0.6%
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- 94.6
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 95.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%