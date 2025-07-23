FiyatlarBölümler
Dövizler / CALX
Geri dön - Hisse senetleri

CALX: Calix Inc

62.88 USD 1.18 (1.84%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CALX fiyatı bugün -1.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.60 ve Yüksek fiyatı olarak 64.28 aralığında işlem gördü.

Calix Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CALX haberleri

Günlük aralık
62.60 64.28
Yıllık aralık
28.60 64.28
Önceki kapanış
64.06
Açılış
64.22
Satış
62.88
Alış
63.18
Düşük
62.60
Yüksek
64.28
Hacim
639
Günlük değişim
-1.84%
Aylık değişim
7.75%
6 aylık değişim
77.93%
Yıllık değişim
63.28%
21 Eylül, Pazar