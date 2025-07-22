Валюты / CALX
CALX: Calix Inc
61.36 USD 0.29 (0.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CALX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.83, а максимальная — 61.81.
Следите за динамикой Calix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CALX
- Roth/MKM подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Calix, отмечая платформу Agentic AI
- Roth/MKM reiterates Buy rating on Calix stock, cites Agentic AI platform
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Micron Technology (MU) This Year?
- Calix stock hits 52-week high at 61.29 USD
- Calix stock hits 52-week high at 59.33 USD
- Calix at Rosenblatt TMT Conference: Strategic Growth and Innovation
- Calix appoints Amritesh Chaudhuri as new chief marketing officer
- Calix stock reaches 52-week high at 57.98 USD
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Has Celestica (CLS) Outpaced Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Calix stock reaches 52-week high at $57.92
- The Zacks Analyst Blog Highlights UiPath, Calix, Arista Networks, HubSpot and NICE
- Calix (CALX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stocks to Buy for July 28th
- New Strong Buy Stocks for July 28th
- 5 Must-Buy AI-Powered Internet Software Stocks to Power Your Portfolio
- Here is Why Growth Investors Should Buy Calix (CALX) Now
- What Makes Calix (CALX) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Calix: I Still See More Upside (NYSE:CALX)
- Calix stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Calix, Inc. (CALX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amazon To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Calix (NYSE:CALX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Calix stock price target raised to $65 from $56 at Rosenblatt on strong results
Дневной диапазон
60.83 61.81
Годовой диапазон
28.60 63.70
- Предыдущее закрытие
- 61.65
- Open
- 61.81
- Bid
- 61.36
- Ask
- 61.66
- Low
- 60.83
- High
- 61.81
- Объем
- 558
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 5.14%
- 6-месячное изменение
- 73.63%
- Годовое изменение
- 59.34%
