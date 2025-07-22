КотировкиРазделы
CALX: Calix Inc

61.36 USD 0.29 (0.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CALX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.83, а максимальная — 61.81.

Следите за динамикой Calix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.83 61.81
Годовой диапазон
28.60 63.70
Предыдущее закрытие
61.65
Open
61.81
Bid
61.36
Ask
61.66
Low
60.83
High
61.81
Объем
558
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
5.14%
6-месячное изменение
73.63%
Годовое изменение
59.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.