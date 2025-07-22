货币 / CALX
CALX: Calix Inc
61.35 USD 0.01 (0.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CALX汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点61.26和高点61.66进行交易。
关注Calix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALX新闻
- Roth/MKM重申Calix股票买入评级，看好Agentic AI平台
- Roth/MKM reiterates Buy rating on Calix stock, cites Agentic AI platform
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Micron Technology (MU) This Year?
- Calix stock hits 52-week high at 61.29 USD
- Calix stock hits 52-week high at 59.33 USD
- Calix at Rosenblatt TMT Conference: Strategic Growth and Innovation
- Calix appoints Amritesh Chaudhuri as new chief marketing officer
- Calix stock reaches 52-week high at 57.98 USD
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Has Celestica (CLS) Outpaced Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Calix stock reaches 52-week high at $57.92
- The Zacks Analyst Blog Highlights UiPath, Calix, Arista Networks, HubSpot and NICE
- Calix (CALX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stocks to Buy for July 28th
- New Strong Buy Stocks for July 28th
- 5 Must-Buy AI-Powered Internet Software Stocks to Power Your Portfolio
- Here is Why Growth Investors Should Buy Calix (CALX) Now
- What Makes Calix (CALX) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Calix: I Still See More Upside (NYSE:CALX)
- Calix stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Calix, Inc. (CALX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amazon To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Calix (NYSE:CALX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Calix stock price target raised to $65 from $56 at Rosenblatt on strong results
日范围
61.26 61.66
年范围
28.60 63.70
- 前一天收盘价
- 61.36
- 开盘价
- 61.36
- 卖价
- 61.35
- 买价
- 61.65
- 最低价
- 61.26
- 最高价
- 61.66
- 交易量
- 36
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 5.12%
- 6个月变化
- 73.60%
- 年变化
- 59.31%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值