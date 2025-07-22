Moedas / CALX
CALX: Calix Inc
62.13 USD 0.83 (1.35%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CALX para hoje mudou para 1.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.80 e o mais alto foi 62.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Calix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
61.80 62.22
Faixa anual
28.60 63.70
- Fechamento anterior
- 61.30
- Open
- 61.80
- Bid
- 62.13
- Ask
- 62.43
- Low
- 61.80
- High
- 62.22
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 1.35%
- Mudança mensal
- 6.46%
- Mudança de 6 meses
- 75.81%
- Mudança anual
- 61.33%
