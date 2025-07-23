通貨 / CALX
CALX: Calix Inc
64.06 USD 2.76 (4.50%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CALXの今日の為替レートは、4.50%変化しました。日中、通貨は1あたり61.80の安値と64.25の高値で取引されました。
Calix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
61.80 64.25
1年のレンジ
28.60 64.25
- 以前の終値
- 61.30
- 始値
- 61.80
- 買値
- 64.06
- 買値
- 64.36
- 安値
- 61.80
- 高値
- 64.25
- 出来高
- 774
- 1日の変化
- 4.50%
- 1ヶ月の変化
- 9.77%
- 6ヶ月の変化
- 81.27%
- 1年の変化
- 66.35%
