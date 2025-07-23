クォートセクション
通貨 / CALX
CALX: Calix Inc

64.06 USD 2.76 (4.50%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CALXの今日の為替レートは、4.50%変化しました。日中、通貨は1あたり61.80の安値と64.25の高値で取引されました。

Calix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
61.80 64.25
1年のレンジ
28.60 64.25
以前の終値
61.30
始値
61.80
買値
64.06
買値
64.36
安値
61.80
高値
64.25
出来高
774
1日の変化
4.50%
1ヶ月の変化
9.77%
6ヶ月の変化
81.27%
1年の変化
66.35%
