통화 / CALX
CALX: Calix Inc
62.88 USD 1.18 (1.84%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CALX 환율이 오늘 -1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.60이고 고가는 64.28이었습니다.
Calix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.60 64.28
년간 변동
28.60 64.28
- 이전 종가
- 64.06
- 시가
- 64.22
- Bid
- 62.88
- Ask
- 63.18
- 저가
- 62.60
- 고가
- 64.28
- 볼륨
- 639
- 일일 변동
- -1.84%
- 월 변동
- 7.75%
- 6개월 변동
- 77.93%
- 년간 변동율
- 63.28%
