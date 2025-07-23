Währungen / CALX
CALX: Calix Inc
64.06 USD 2.76 (4.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CALX hat sich für heute um 4.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.80 bis zu einem Hoch von 64.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CALX News
Tagesspanne
61.80 64.25
Jahresspanne
28.60 64.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.30
- Eröffnung
- 61.80
- Bid
- 64.06
- Ask
- 64.36
- Tief
- 61.80
- Hoch
- 64.25
- Volumen
- 774
- Tagesänderung
- 4.50%
- Monatsänderung
- 9.77%
- 6-Monatsänderung
- 81.27%
- Jahresänderung
- 66.35%
