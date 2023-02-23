Average ATR levels

Простая и полезная утилита для нанесения меток на открытые сделки. При запуске скрипта он ищет все открытые сделки и наносит метки на время и цену открытия сделки. Сделки в лонг обозначаются синим цветом, сделки в шорт обозначаются красным цветом. Есть два варианта нанесения меток: - с учетом текущего спрэда (по Ask) - без учета текущего спрэда (по Bid) Входных параметров нет. Всем профита!

FREE